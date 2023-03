Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (domenica 05 marzo 2023 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Valverde ospite dell’allievo Iraola (Di sabato 4 marzo 2023) Il legame che caratterizza Ernesto Valverde e Andoni Iraola è fortissimo: l’attuale tecnico del Rayo è stata una colonna dell’Athletic, che per tanti anni è stato guidato dal Txingurri, tornato quest’anno sulla panchina dei baschi. domenica sera i due si troveranno da avversari in un momento non semplicissimo per entrambi: la squadra di Vallecas sta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 4 marzo 2023) Il legame che caratterizza Ernestoe Andoniè fortissimo: l’attuale tecnico delè stata una colonna dell’, che per tanti anni è stato guidato dal Txingurri, tornato quest’anno sulla panchina dei baschi.sera i due si troveranno da avversari in un momento non semplicissimo per entrambi: la squadra di Vallecas sta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Rayo Vallecano-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici - infobetting : Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (domenica 05 marzo 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Valverde ospite d… - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #Storia #RayoVallecano | Entriamo nella metà alta della classifica dei 100 giocatori più importanti della storia del Rayo… - giovann92669360 : RT @torinotorinista: Nessun club nei 5 campionati Europei ha perso per ben 18 anni contro un altro club,in questo caso la Juventus,come il… - torinotorinista : Nessun club nei 5 campionati Europei ha perso per ben 18 anni contro un altro club,in questo caso la Juventus,come… -