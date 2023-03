Rapine in strada di orologi di lusso per 100mila euro, 2 arresti (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Milano ha arrestato due pregiudicati accusati di aver messo a segno per strada una serie di Rapine a proprietari di orologi di lusso. I fermi sono stati eseguiti nei giorni scorsi e poi convalidati dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito stamani dalla Questura, i due, di 39 e 41 anni, specializzati in questo tipo di reati, si spostavano da Napoli a Milano proprio per compiere le Rapine. Sono stati individuati nel capoluogo campano dalla Squadra mobile di Milano in collaborazione con quella di Napoli. Agli arrestati sono contestati 6 episodi tra settembre 2022 e febbraio 2023. Lo schema era sempre lo stesso: in scooter individuavano la vittima e, mentre uno la attirava con la tecnica dello ‘specchietto’, l’altro le strappava ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Milano ha arrestato due pregiudicati accusati di aver messo a segno peruna serie dia proprietari didi. I fermi sono stati eseguiti nei giorni scorsi e poi convalidati dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito stamani dalla Questura, i due, di 39 e 41 anni, specializzati in questo tipo di reati, si spostavano da Napoli a Milano proprio per compiere le. Sono stati individuati nel capoluogo campano dalla Squadra mobile di Milano in collaborazione con quella di Napoli. Agli arrestati sono contestati 6 episodi tra settembre 2022 e febbraio 2023. Lo schema era sempre lo stesso: in scooter individuavano la vittima e, mentre uno la attirava con la tecnica dello ‘specchietto’, l’altro le strappava ...

