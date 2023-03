(Di sabato 4 marzo 2023) I carabinieri hanno subitoilMariano Baresi: secondo una prima ricostruzione, è stato il 66enne ad uccidere aCostantina dell’Albani, 52 anni, a Giarratana, nelno. L’omicidio è avvenuto nellavittima, dove la donna si trovava per accudirla di notte. Laè la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a. Al momento non si conosce il movente dell’omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La vittima è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa.

Ragusa, 52enne uccisa a coltellate a casa della madre: arrestato il cognato Il Fatto Quotidiano

Omicidio a Giarretana, in provincia di Ragusa: Costantina dell’Albani, 52 anni e moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio, è stata ...I carabinieri hanno subito arrestato il cognato Mariano Baresi: secondo una prima ricostruzione, è stato il 66enne ad uccidere a coltellate Costantina dell’Albani, 52 anni, a Giarratana, nel Ragusano.