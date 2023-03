Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _AliveUniverse : Questo spray #antipolvere dovrebbe funzionare anche sulla #Luna Si tratta di spray di azoto liquido che sfrutta l'e… - senonsonogigIi : probabilmente con questo coso mi farei male io da sola meglio restare sullo spray al peperoncino - vladimirobcn : @spray_liz @Agenzia_Ansa quando uno esprime 'opinioni' senza conoscere il soggetto si rischia di dire 'cazzate'. at… - AzeglioS : @spray_liz @Agenzia_Ansa questo è uno spot per il franchismo - maola_varalli : RT @LaMerlettaia: In questo preciso istante, prenderei una bomboletta spray e sul muro del cimitero scriverei: “Avete lottato e vissuto per… -

... quando si trovavano ormai in piazza della Scala, e si sono diretti bombolettein mano verso ... Il cambiamento climatico è in atto e il momento di agire è, ormai non c'è più altro tempo, ...sciopero darà nuova luce alla rabbia: saremo energia creativa e propositiva, renderemo ...alcuni manifestanti si sono staccati dal grosso dei partecipanti e si sono diretti con bombolette...... che lo ha reso celebre nel mondo come artista - boxeur, lodelle bombolette nelle serie ...d'arte nel vero senso della parola e in quanto tale si integra perfettamente con l'anima di...

Questo spray antipolvere dovrebbe funzionare anche sulla Luna Alive Universe Today

“Mi hanno tolto figlia e moglie, non capisco più niente, non so neanche dov’è mia figlia, non posso vederla, abbracciarla, non so ...Con questo Kit Pulizia Airpods 5 in 1 non dovrai più preoccuparti di germi e polvere: solo su Amazon con uno sconto di €4.