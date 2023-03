Quello che fa male… LDA lo rivela a Ciao Maschio | «C’erano 500 persone in un locale | inizio a cantare e ne restano 3» – Video in anteprima

(Di sabato 4 marzo 2023) LDA aLa popolarità grazie ad Amici, il “peso” di essere un “figlio di” (Gigi D’Alessio) e il Festival di Sanremo. Prima di tutto ciò, però, unche si svuota una volta che inizia a. E’ la confessione che LDA fa a Nunzia De Girolamo nella puntata di questa sera di, su Rai 1 dopo The Voice Kids. Il cantante racconta di come si è affacciato al mondo della musica, andando – come molti – nei locali a. A 17 anni, però (ora ne ha 19), una grande delusione: “Sono andato in una Napoli,500e, te lo giuro, netre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh! Sono tornato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi, #3marzo 2023, l’ex segretario generale della #Juventus Maurizio Lombardo, oggi alla #Roma, confessa ai PM que… - pisto_gol : Trovo vergognoso e indegno di un paese democratico questo clima di repressione che a me personalmente fa venire all… - SusannaCeccardi : La sx, i 5S e Italia Viva il 14 febbraio avevano votato al Parlamento europeo per svendere il settore automotive it… - milena_visentin : @LaSabri1989 @uunformat Ma infatti è quello che penso anche io!!! Quando fa qualcosa Oriana sbaglia sempre!!! Ma io… - Ori254 : RT @Ori254: @FrancescoTrema1 @DAmboldi I paesi della UE,hanno i salari e pensioni più alti dell’Italia anche il welfare,quello che lei dice… -

Allora pensava a dove poteva essere oggi 'Il nostro obiettivo ad oggi èdi essere al massimo e di fare bene contro una squadra forte,gioca bene, guidata da un allenatore di grande ...Sul web è possibile trovare un numero infinito di immagini utilizzabili per vari scopi mamolti ignorano (o fanno finta di dimenticare) èanche alle foto si applica il copyright, il diritto di sfruttamento economico di cui gode l'autore dell'immagine e anche il diritto ...Non restaprenderne atto e ballare Durerebbe un'ora di Colombre è una canzone in cui tutto può accadere, ma in cui non tuttoaccade è davvero come sembra. E, soprattutto, non tutto ...

“Il Padrino”, tutto quello che c’è da sapere sulla trilogia di Francis Ford Coppola Corriere della Sera

FainSicilia - Cos'è e come funziona il bando Fare Impresa in Sicilia, quali sono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto ...(Agenzia Vista) Abu Dhabi, 04 marzo 2023 "Tutte le ricostruzioni mi sembrano surreali. Non credo ci siano materie sulle quali si può esagerare così, nel tentativo di criticare o colpire il proprio av ...