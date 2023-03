Quello che fa male… LDA lo rivela a Ciao Maschio: «C’erano 500 persone in un locale, inizio a cantare e ne restano 3» – Video in anteprima (Di sabato 4 marzo 2023) LDA a Ciao Maschio La popolarità grazie ad Amici, il “peso” di essere un “figlio di” (Gigi D’Alessio) e il Festival di Sanremo. Prima di tutto ciò, però, un locale che si svuota una volta che inizia a cantare. E’ la confessione che LDA fa a Nunzia De Girolamo nella puntata di questa sera di Ciao Maschio, su Rai 1 dopo The Voice Kids. Il cantante racconta di come si è affacciato al mondo della musica, andando – come molti – nei locali a cantare. A 17 anni, però (ora ne ha 19), una grande delusione: “Sono andato in un locale a Napoli, C’erano 500 persone. inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh! Sono tornato a ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 marzo 2023) LDA aLa popolarità grazie ad Amici, il “peso” di essere un “figlio di” (Gigi D’Alessio) e il Festival di Sanremo. Prima di tutto ciò, però, unche si svuota una volta che inizia a. E’ la confessione che LDA fa a Nunzia De Girolamo nella puntata di questa sera di, su Rai 1 dopo The Voice Kids. Il cantante racconta di come si è affacciato al mondo della musica, andando – come molti – nei locali a. A 17 anni, però (ora ne ha 19), una grande delusione: “Sono andato in una Napoli,500e, te lo giuro, netre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh! Sono tornato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : La sx, i 5S e Italia Viva il 14 febbraio avevano votato al Parlamento europeo per svendere il settore automotive it… - borghi_claudio : @EliCincotti Appunto. Con questa inchiesta il messaggio è che quello che è stato fatto è poco... prossima volta al… - fattoquotidiano : Crotone, continuano le proteste nella Chiesa per le parole del ministro Piantedosi: “Quello che abbiamo ascoltato è… - Nick_cannonier : @deadlinex Può capitare anche che hai sbagliato a capire e può capitare, non siamo perfetti e tutti possono sbaglia… - sblandazione : se voi volete credere nei complotti delle mazzette in confessionale o che una persona possa essere talmente senza c… -