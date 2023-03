Quella brutta notte di Kurt Cobain a Roma: il Roipnol, la corsa all’Umberto I e il presagio | Memories (Di sabato 4 marzo 2023) Nella stanza con Kurt Cobain, a Roma, c’erano anche la moglie Courtney Love e la loro figlia Frances Bean. Kurt aveva da poco compiuto 27 anni e forse non immaginava – o forse sì? – che in quei primi 3 mesi trascorsi dallo scoccare dell’annus horribilis 1994 era entrato nel vortice delle ultime volte. L’ultima volta in studio fu il 30 gennaio, quando registrò la bellissima You Know You’re Right. L’ultima volta sul palco fu a Monaco, al Terminal 1, insieme ai suoi Nirvana. L’ultima volta a Roma iniziò il 2 marzo, quando Kurt Cobain scelse di trascorrere qualche giorno di vacanza nella Città Eterna, che indebolisce anche l’animo più cinico con il suo fascino. E Kurt era tutt’altro che cinico, visto che già nel 1989 Roma fu teatro di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Nella stanza con, a, c’erano anche la moglie Courtney Love e la loro figlia Frances Bean.aveva da poco compiuto 27 anni e forse non immaginava – o forse sì? – che in quei primi 3 mesi trascorsi dallo scoccare dell’annus horribilis 1994 era entrato nel vortice delle ultime volte. L’ultima volta in studio fu il 30 gennaio, quando registrò la bellissima You Know You’re Right. L’ultima volta sul palco fu a Monaco, al Terminal 1, insieme ai suoi Nirvana. L’ultima volta ainiziò il 2 marzo, quandoscelse di trascorrere qualche giorno di vacanza nella Città Eterna, che indebolisce anche l’animo più cinico con il suo fascino. Eera tutt’altro che cinico, visto che già nel 1989fu teatro di ...

