Quel paese spaventoso in cui gli errori politici si trattano come reati (Di sabato 4 marzo 2023) Al direttore - È fondamentale monitorare come verranno spese, tra Pnrr e fondi ordinari, le risorse pubbliche assegnate al Mezzogiorno, come scrive il Foglio del 3 marzo. Prima ancora, occorre conoscere quale sia il complessivo ammontare di tali risorse dopo la revisione, ovviamente in parti circoscritte, del Pnrr e la eventuale riconduzione al Piano stesso di risorse di origine comunitaria. Per questi aspetti è necessario un atteggiamento favorevole della Commissione Ue. Ma tale condizione si collega all’intero “pacchetto” degli interventi europei: le deroghe al divieto di aiuti di stato, la riforma del Patto di stabilità, il Mes, la questione del gas e della mutualizzazione dei debiti, per non certo declassare la questione cruciale delle migrazioni. Ovviamente non è immaginabile che si risolva tutto e in breve tempo. D’altro canto, bisogna prevenire ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 marzo 2023) Al direttore - È fondamentale monitorareverranno spese, tra Pnrr e fondi ordinari, le risorse pubbliche assegnate al Mezzogiorno,scrive il Foglio del 3 marzo. Prima ancora, occorre conoscere quale sia il complessivo ammontare di tali risorse dopo la revisione, ovviamente in parti circoscritte, del Pnrr e la eventuale riconduzione al Piano stesso di risorse di origine comunitaria. Per questi aspetti è necessario un atteggiamento favorevole della Commissione Ue. Ma tale condizione si collega all’intero “pacchetto” degli interventi europei: le deroghe al divieto di aiuti di stato, la riforma del Patto di stabilità, il Mes, la questione del gas e della mutualizzazione dei debiti, per non certo declassare la questione cruciale delle migrazioni. Ovviamente non è immaginabile che si risolva tutto e in breve tempo. D’altro canto, bisogna prevenire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattiaBBagnoli : Il momento in cui Serghei Lavrov, ai Raisina Dialogue in India, dice che la Russia sta cercando di 'fermare la guer… - CarloCalenda : In Italia non siamo capaci di attuare politiche di lungo periodo, di accettare che se vuoi realizzare qualcosa, que… - borghi_claudio : Ma andate a quel paese - MichelottiMarco : RT @AdrianaSpappa: #Sardoni (La7) sul pacifismo: 'non si può stare in mezzo' L'Italia è quel paese dove i giornalisti ti dicono che ti dev… - PaolaGigante62 : RT @guidoKereze: @PaolaGigante62 @NetflixIT @YusraMardini In quest'ultima tragedia è deceduta una famosa atleta pachistana [hockey, credo];… -