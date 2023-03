Quattro club in corsa per Aouar: due sono italiani (Di sabato 4 marzo 2023) Houssem Aouar non ha ancora deciso il suo futuro. Lo stesso centrocampista del Lione, in scadenza di contratto a giugno, ha negato di avere... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Houssemnon ha ancora deciso il suo futuro. Lo stesso centrocampista del Lione, in scadenza di contratto a giugno, ha negato di avere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Telegraf) #Agnelli: '#UEFA? A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto… - Culatello1 : ci sono quattro regole del mio fight club la prima lho elencata prima adesso vediamo le altre tre - consolesvizzIT : ??Quattro serate per quattro progetti: un marzo all’insegna del Jazz ???? con formazioni under 35 al Cuccagna Jazz Clu… - WaltWhite2016 : «Non siamo investitori che arrivano e comprano, tutto riguarda il business plan perché in tanti hanno i soldi. Il M… - Sms_Ita : La @FIGC ha incontrato i rappresentati delle quattro leghe calcistiche che hanno deciso di sottoscrivere la Carta s… -