Quanto ha guadagnato Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo di discesa? Montepremi e cifra sorprendente

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023)ha conquistato ladeldilibera. Un trionfo meritatissimo per la bergamasca, che si è espressa ai massimi livelli in questa specialità per l’intera stagione: ha vinto cinque gare (due a Lake Louise, una a St. Moritz, una a Cortina d’Ampezzo, una a Crans Montana), anche se purtroppo ha inforcato nel tratto finale dei Mondiali mancando l’appuntamento con una medaglia d’oro che alla vigilia sembrava scontata. Un filotto notevole di risultati positivi, grazie al quale ha potuto fare festa a Kvitfjell. La 30enne ha surclassato l’intera concorrenza, concedendo soltanto le briciole a tutte le avversarie che hanno provato a contrastarla nella velocità pura. L’azzurra mette in bacheca un altro trofeo davvero di lusso, ovvero la quarta Sfera di Cristallo in questa specialità dopo ...