Quando la safety car diventa l' auto più importante di una gara di Formula 1

La safety car è un'auto a disposizione della direzione gara in un Gran Premio di Formula 1, e più in generale in tutte le competizioni di motorsport, che viene inviata in pista Quando si verificano incidenti o situazioni pericolose. Che cosa fa davvero una safety car Il suo scopo è quello di regolare l'andatura dei mezzi da gara, che la devono seguire in fila senza sorpassarsi, per dare modo e tempo ai commissari di percorso di riportare il tracciato nelle condizioni di sicurezza ottimali. Questo include ripulire l'asfalto dalla presenza di liquidi, rimuovere i detriti, riparare i danni alle barriere e ovviamente spostare le monoposto incidentate. La prima volta di una safety car in pista Il primo Gran Premio di Formula 1 in cui fu ...

