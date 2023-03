Quando corre Marcell Jacobs oggi agli Europei: orari precisi, programma in chiaro, avversari, tv, streaming (Di sabato 4 marzo 2023) oggi sabato 4 marzo è il grande giorno di Marcell Jacobs agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato sui 60 metri, specialità di cui è Campione del Mondo e primatista continentale. Il velocista lombardo si presenterà a Istanbul (Turchia) con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa, ma l’azzurro è reduce da due sconfitte consecutive: a Lievin contro il kenyano Ferdinand Omanyala e ai Campionati Italiani contro lo scatenato Samuele Ceccarelli. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI ATLETICA ALLE 7.00 E ALLE 16.30 Marcell Jacobs vuole confermarsi sul trono e sarà chiamato a inventarsi una magia: battere il britannico Reece Prescod, apparso in forma smagliante nella prima ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)sabato 4 marzo è il grande giorno diIndoor 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato sui 60 metri, specialità di cui è Campione del Mondo e primatista continentale. Il velocista lombardo si presenterà a Istanbul (Turchia) con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa, ma l’azzurro è reduce da due sconfitte consecutive: a Lievin contro il kenyano Ferdinand Omanyala e ai Campionati Italiani contro lo scatenato Samuele Ceccarelli. LA DIRETTA LIVE DEGLIDI ATLETICA ALLE 7.00 E ALLE 16.30vuole confermarsi sul trono e sarà chiamato a inventarsi una magia: battere il britannico Reece Prescod, apparso in forma smante nella prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _bipolar_queen : RT @gocciaadibuioo: Vi prego lui geloso mi stende ma il modo in cui lei corre per coprirlo quando tira giù i pantaloni MI AMMAZZA NON CE LA… - gocciaadibuioo : Vi prego lui geloso mi stende ma il modo in cui lei corre per coprirlo quando tira giù i pantaloni MI AMMAZZA NON C… - chesadness : No raga quando si abbassa i pantaloni e lei corre per alzarli la mia scena preferita sto morendoooooo #incorvassi - andreaa_poma : PRATICAMENTE ERO NEL PARCHEGGIO IN AUTO CON LE MIE AMICHE E PASSA UNO CON UN MOTORINO E UNO CHE GLI CORRE A FIANCO… - infoitsport : Quando corre Marcell Jacobs la batteria agli Europei Indoor? Programma, orario esatto, corsia e avversari -