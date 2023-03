Quando corre Marcell Jacobs nella semifinale degli Europei Indoor? Programma, orario esatto, tv e streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Marcell Jacobs ha esordito brillantemente sui 60 metri agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha debuttato nelle batterie a Istanbul, vincendo la propria serie con il tempo di 6.57: partenza non brillantissima, ma poi un lanciato decisamente convincente e il primo lampo che fa ben sperare in ottica medaglie. Il Campione del Mondo e primatista continentale della specialità sembra avere i mezzi per potere difendere il titolo conquistato due anni fa, si preannuncia un’intensa sfida con il britannico Reece Prescod. Marcell Jacobs tornerà in pista alla Atakoy Arena nel pomeriggio odierno (sabato 4 marzo): la prima semifinale è in Programma alle ore 16.45, la seconda alle ore 16.52, la terza alle ore 16.59. I primi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)ha esordito brillantemente sui 60 metri agli2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha debuttato nelle batterie a Istanbul, vincendo la propria serie con il tempo di 6.57: partenza non brillantissima, ma poi un lanciato decisamente convincente e il primo lampo che fa ben sperare in ottica medaglie. Il Campione del Mondo e primatista continentale della specialità sembra avere i mezzi per potere difendere il titolo conquistato due anni fa, si preannuncia un’intensa sfida con il britannico Reece Prescod.tornerà in pista alla Atakoy Arena nel pomeriggio odierno (sabato 4 marzo): la primaè inalle ore 16.45, la seconda alle ore 16.52, la terza alle ore 16.59. I primi ...

