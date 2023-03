Qatargate: Eva Kaili in carcere per altri due mesi. Libertà negata anche a Tarabella (Di sabato 4 marzo 2023) In carcere resta anche l'eurodeputato Marc Tarabella: per lui, arrestato tre settimane fa, la giustizia ha sentenziato un altro mese in cella in attesa del prossimo riesame a fine marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 marzo 2023) Inrestal'eurodeputato Marc: per lui, arrestato tre settimane fa, la giustizia ha sentenziato un altro mese in cella in attesa del prossimo riesame a fine marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Qatargate, Eva Kaili e Marc Tarabella restano in carcere: la Corte d’appello di Bruxelles respinge i due ricorsi - cescu : RT @repubblica: Qatargate, la carcerazione preventiva di Eva Kaili prolungata di altri due mesi - stagliacollo : Non siamo in Italia, in Belgio si fa sul serio. - marco_disca : RT @riktroiani: Il tribunale di #Bruxelles ha deciso di estendere la carcerazione preventiva dell'eurodeputato Marc #Tarabella, accusato ne… - Corriere_PL : Qatargate, Tarabella e Kaili restano in carcere -