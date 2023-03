Pune: è finale per Nardi (Di sabato 4 marzo 2023) Ci sono volute otre due ore e un quarto di lotta ma alla fine Luca Nardi è riuscito a staccare il pass per la finale del "Pune Metropolitan Region Challenger" , Challenger ATP dotato di un ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Ci sono volute otre due ore e un quarto di lotta ma alla fine Lucaè riuscito a staccare il pass per ladel "Metropolitan Region Challenger" , Challenger ATP dotato di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianVand : RT @livetennisit: Luca Nardi conquista la finale nel torneo challenger di Pune - TelDiTen : RT @federtennis: Luca #Nardi stacca il pass per la finale dell'#ATPChallenger di Pune ?? 7-6 1-6 7-5 ai danni di Palan #tennis https://t.… - federtennis : Luca #Nardi stacca il pass per la finale dell'#ATPChallenger di Pune ?? 7-6 1-6 7-5 ai danni di Palan #tennis - sinneristi1 : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? vola in finale al torneo #ATPChallenger di Pune ???? Battuto 76(4)16 75 Dominik Palan ????, domani per lui un… - livetennisit : Luca Nardi conquista la finale nel torneo challenger di Pune -

Pune: è finale per Nardi Ci sono volute otre due ore e un quarto di lotta ma alla fine Luca Nardi è riuscito a staccare il pass per la finale del "Pune Metropolitan Region Challenger" , Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della metropoli indiana ... Il Challenger di Pune parla italiano con Nardi e Maestrelli ...Bellucci in Texas e Brancaccio a Pau Luca Nardi raggiunge le semifinali al Challenger 100 di Pune (...dopo la splendida partenza che l'aveva visto vincere a Noumea in gennaio e arrivare in finale a ... Nardi vola in semifinale a Pune Con una prestazione senza sbavature Luca Nardi ha centrato l'ingrsso nelle semifinali del "Pune Metropolitan Region Challenger" , Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che ...finale ... Ci sono volute otre due ore e un quarto di lotta ma alla fine Luca Nardi è riuscito a staccare il pass per ladel "Metropolitan Region Challenger" , Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della metropoli indiana ......Bellucci in Texas e Brancaccio a Pau Luca Nardi raggiunge le semifinali al Challenger 100 di(...dopo la splendida partenza che l'aveva visto vincere a Noumea in gennaio e arrivare ina ...Con una prestazione senza sbavature Luca Nardi ha centrato l'ingrsso nelle semifinali del "Metropolitan Region Challenger" , Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che ...... Pune: è finale per Nardi SuperTennis Pune: è finale per Nardi Ci sono volute otre due ore e un quarto di lotta ma alla fine Luca Nardi è riuscito a staccare il pass per la finale del 'Pune Metropolitan ... Il Challenger di Pune parla italiano con Nardi e Maestrelli Buona prestazione dei due azzurri con Nardi in semifinale e Maestrelli che proverà ad imitarlo. Male Bellucci in Texas e Brancaccio a Pau ... Ci sono volute otre due ore e un quarto di lotta ma alla fine Luca Nardi è riuscito a staccare il pass per la finale del 'Pune Metropolitan ...Buona prestazione dei due azzurri con Nardi in semifinale e Maestrelli che proverà ad imitarlo. Male Bellucci in Texas e Brancaccio a Pau ...