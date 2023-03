Puglia, maltempo: ancora allerta fino a domani Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 4 marzo 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità fino alla mezzanotte. Il secondo con validità dalla mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli ,fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, forse Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: ancora allerta fino a domani <small class="subtitle">Protezione ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 marzo 2023) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validitàalla mezzanotte. Il secondo con validità dalla mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli ,a puntualmente moderati sumeridionale.” Rischio: secondo lo schema, forsedella. L'articolo ...

