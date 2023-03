PSG: ancora un errore per Donnarumma con il Nantes (Di sabato 4 marzo 2023) ancora un errore per Donnarumma tra i pali del PSG: il portiere italiano prende un gol molto evitabile sul primo palo che riapre la sfida con il Nantes PSG in campo con il Nantes e partita aperta per i campioni di Francia e i tifosi imputano la cosa a Donnarumma. Con i parigini in vantaggio per 2-0, il gol di Ludovic Blas riapre la partita: il calciatore del Nantes calcia un tiro cross da quasi la linea di fondo, sull’out di sinistra: il portiere azzurro completamente fuori posizione e la palla sfila tra lui e il primo palo. Al momento il PSG conduce per 3-2 con ancora mezzora da giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023)unpertra i pali del PSG: il portiere italiano prende un gol molto evitabile sul primo palo che riapre la sfida con ilPSG in campo con ile partita aperta per i campioni di Francia e i tifosi imputano la cosa a. Con i parigini in vantaggio per 2-0, il gol di Ludovic Blas riapre la partita: il calciatore delcalcia un tiro cross da quasi la linea di fondo, sull’out di sinistra: il portiere azzurro completamente fuori posizione e la palla sfila tra lui e il primo palo. Al momento il PSG conduce per 3-2 conmezzora da giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

