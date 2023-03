Pronostico Roma - Juventus | può essere un match da Goal | con quota 2 00

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma-Juventus, un match da Goal a dispetto delle quote dei bookmaker - Valeriodicarlo5 : @leleadani @rabbitholeagy Lele qual'é il pronostico di Cassano per Roma-Juve? Potresti chiedergli di dire che la Ju… - TuttoASRoma24 : Roma-Juventus, il pronostico: sfida equilibrata all’Olimpico, intriga il MULTIGOL 2-4 ???? #ASRoma #Mourinho… - infoitsport : Pronostico Roma-Juventus: può essere un match da Goal, con quota 2.0 - BlogSisal : La domenica sera di questo 25° turno di #SerieA si chiuderà con un super big match ?????? Come finirà #RomaJuve? ??… -

ILLa gara è di difficile lettura, i valori delle due formazioni sono molto vicini e ... considerando che Spezia e Verona sono le squadre con la percentuale più alta - insieme ae ...Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta IlL'ultimo- Juventus, un anno fa, regalò spettacolo con la rocambolesca vittoria dei bianconeri per 3 - 4. Stavolta invece non ci ...La rincorsa del Verona invece è stata rallentata da(1 - 0) e Fiorentina (0 - 3): i gialloblù ... Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta IlLa tensione si taglierà a fette ...

Roma-Juventus, il pronostico del big match dell'Olimpico Today.it

Per le quote la compagine allenata da Leonardo Semplici parte leggermente con i favori del pronostico Buona la prima di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia. La compagine bianconera, quart'ul ...Buona la prima di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia. La compagine bianconera, quart'ultima con 20 punti totalizzati nelle prime 24 giornate, dopo aver pareggiato per 2-2 in trasferta contr ...