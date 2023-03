Pronostico Liverpool - Man United | l' X2 + Over 2 5 arriva a quota 2 85

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cassapronostici : Pronostico Liverpool – Manchester United: Scontro ad alta tensione da Anfield - Calciocomoff : #Klopp appare sempre più con la valigia in mano...Ma c'è una stagione di alti e bassi da terminare. Ad Anfield arri… - Luxgraph : Liverpool-Wolves, ecco il pronostico del match -

MAN. UNITED -Sia ilche il Manchester United hanno motivazioni importanti. I primi sono a - 6 dal quarto posto occupato dal Tottenham, ma con una partita in meno. La ...Dopo i tre pareggi di fila in campionato (, Fulham e West Ham) sono arrivate tre sconfitte ... IlSpalle al muro, Potter dovrebbe riuscire a salvare la panchina contro una delle tre ...... è arrivato un solo punto tra Bournemouth, Fulham ee la zona retrocessione resta ancora ... IlSe il Tottenham riuscisse a replicare l'ottima prestazione difensiva offerta contro il ...

Liverpool-Wolverhampton, il pronostico: Reds favoriti, consigliato l'1 Footballnews24.it

Il pronostico di Liverpool-Manchester United, match in programma per le 17:30 del 5 marzo, valevole per la 26ª giornata di Premier League ...Pronostici Premier League 26a giornata. Liverpool-Manchester United è la sfida da non perdere in questo turno, ma vediamo tutti i big match.