Programmi TV di stasera | sabato 4 marzo 2023 Su Rai1 la novità The Voice Kids

(Di sabato 4 marzo 2023) The, ore 21.25: TheIntrattenimento. Dopo la versione Senior, arriva The, versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Alla guida del programma Antonella Clerici, che andrà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti. Confermata anche la giuria di coach: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Due puntate che si aprirannocon un’unica sessione di Blind Audition, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmineSantuzzi : Che programmi avete per stasera - infoitcultura : Ripartono i programmi di Maria De Filippi, stasera andrà in onda C’è posta per te, ecco gli ospiti - ProiezioniDB : Ripartono i programmi di Maria De Filippi, stasera andrà in onda C’è posta per te, ecco gli ospiti - zazoomblog : Programmi TV di stasera venerdì 3 marzo 2023. Fiorella Mannoia alla finale di The Voice Senior - #Programmi… - Alba85009118 : Stasera ho visto rai1 dopo un anno! Mi è piaciuto molto #thevoicesenior è l'ho detto. Ma sig coletta, the voice sen… -

in TV: Iin prima serata, Sabato 4 Marzo 2023 The Voice Kids , il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda dalle 21.25 su Rai 1 La materia oscura a "Sapiens " Un solo ...Indice dei contenuti Maria De Filippi in lutto, salta la programmazione di Mediaset Ripartono idi Maria De Filippi,andrà in onda C'è posta per te, ecco gli ospiti Maria De Filippi ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 4 Marzo . I Migliori Filmin TV, ...

Stasera in TV: film, serie e programmi di venerdì 3 marzo Libero Magazine

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Sabato 4 Marzo Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su ...Dopo lo stop dovuto al periodo di lutto di Maria De Filippi, ripartono C’è posta per te ed Amici. Il 24 febbraio è venuto a mancare il celebre giornalista ...