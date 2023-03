Processo Covid. I miei dubbi sull’imparzialità di Crisanti (Di sabato 4 marzo 2023) Ha un h-index da paura, è uno dei migliori parassitologi molecolari del mondo. Ma in un tribunale anglosassone non potrebbe fare il perito, perché là bisogna non aver preso posizione. E Crisanti l’ha presa, e costantemente, contro il governo Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 marzo 2023) Ha un h-index da paura, è uno dei migliori parassitologi molecolari del mondo. Ma in un tribunale anglosassone non potrebbe fare il perito, perché là bisogna non aver preso posizione. El’ha presa, e costantemente, contro il governo

