Processo Covid, cosa non torna sulla toga-star Chiappani: un clamoroso sospetto (Di sabato 4 marzo 2023) Però c'è qualcosa che non torna. Ché mercoledì sera la procura di Bergamo ha annunciato urbi et orbi la chiusura sull'inchiesta della gestione pandemica nel 2020, ma gli avvisi di garanzia ai diretti interessati non sono ancora arrivati (lo dicono loro stessi: qualcuno se l'è pure presa, come il governatore lombardo della Lega Attilio Fontana). Nel frattempo, tuttavia, il procuratore bergamasco Antonio Chiappani ha fatto il giro delle tivù e delle radio e dei giornali di mezzo Paese. D'accordo la rilevanza mediatica della notizia, d'accordo l'interesse collettivo (ché quei mesi di emergenza ce li ricordiamo tutti e tutti vogliamo sapere come è andata), ma non è un tantinello troppo? Tra l'altro di sostanza ce n'è ancora pochina, il registro degli indagati mica è stato scritto, quegli avvisi di garanzia servono (appunto) ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Però c'è qualche non. Ché mercoledì sera la procura di Bergamo ha annunciato urbi et orbi la chiusura sull'inchiesta della gestione pandemica nel 2020, ma gli avvisi di garanzia ai diretti interessati non sono ancora arrivati (lo dicono loro stessi: qualcuno se l'è pure presa, come il governatore lombardo della Lega Attilio Fontana). Nel frattempo, tuttavia, il procuratore bergamasco Antonioha fatto il giro delle tivù e delle radio e dei giornali di mezzo Paese. D'accordo la rilevanza mediatica della notizia, d'accordo l'interesse collettivo (ché quei mesi di emergenza ce li ricordiamo tutti e tutti vogliamo sapere come è andata), ma non è un tantinello troppo? Tra l'altro di sostanza ce n'è ancora pochina, il registro degli indagati mica è stato scritto, quegli avvisi di garanzia servono (appunto) ...

