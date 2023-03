“Probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming” (Di sabato 4 marzo 2023) Eccoci qui, pronti per assistere ad un emozionante scontro tra due grandi del calcio femminile italiano: Inter e Juventus. Il Konami Center di Milano sarà il palcoscenico della prima delle partite di Coppa Italia femminile tra le nerazzurre di Guarino e le bianconere di Montemurro. Siamo a pochi istanti dal fischio d’inizio e le due squadre sono pronte a sfidarsi per guadagnarsi un posto nella finale della Coppa. Si tratta di un derby d’Italia che fa tremare le gambe ai tifosi di entrambe le squadre. Chi riuscirà ad avere la meglio? Chi riuscirà a insidiare la porta avversaria con maggiore efficacia? Sono queste le domande che si pongono tutti gli appassionati di calcio. E così, eccoci già al termine del primo atto di questa doppia sfida. Il match è stato combattuto sin dal primo minuto e le emozioni sono state tante. Ma alla fine, è l’Inter ad avere la meglio sulla Juventus, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) Eccoci qui, pronti per assistere ad un emozionante scontro tra due grandi del calcio femminile italiano: Inter e Juventus. Il Konami Center di Milano sarà il palcoscenico della prima delle partite di Coppa Italia femminile tra le nerazzurre di Guarino e le bianconere di Montemurro. Siamo a pochi istanti dal fischio d’inizio e le due squadre sono pronte a sfidarsi per guadagnarsi un posto nella finale della Coppa. Si tratta di un derby d’Italia che fa tremare le gambe ai tifosi di entrambe le squadre. Chi riuscirà ad avere la meglio? Chi riuscirà a insidiare la porta avversaria con maggiore efficacia? Sono queste le domande che si pongono tutti gli appassionati di calcio. E così, eccoci già al termine del primo atto di questa doppia sfida. Il match è stato combattuto sin dal primo minuto e le emozioni sono state tante. Ma alla fine, è l’Inter ad avere la meglio sulla Juventus, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Diretta Inter-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni… - infoitsport : Le probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana - LALAZIOMIA : Fantacalcio, preview Napoli-Lazio: probabili formazioni, ballottaggi e giocatori chiave - Luxgraph : Diretta Reggina-Parma ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni - MariusKalander : RT @filoni_diletta: #FiorentinaMilan, le probabili formazioni. #Messias a destra e ritorna #Bennacer dal 1'. In avanti spazio a Rebic e #De… -