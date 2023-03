Probabili formazioni Atalanta-Udinese: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Scalvini e Palomino out, doppio dubbio per Sottil (Di sabato 4 marzo 2023) Atalanta e Udinese si sfideranno sabato 4 marzo alle ore 18.00 in un match valido per la 25ma giornata. Arbitrerà Davide Ghersini di Genova. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite rispettivamente contro Lecce e Milan e si trovano attardati nella corsa al quarto posto che vorrebbe dire Champions League. L’Udinese, invece, non vince da cinque partite e, più in generale, solo una volta (contro la Sampdoria) nelle ultime 16 gare di campionato. All’andata finì 2-2. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare anche a Scalvini, oltre al lungodegente Hateboer e a Zapata. In attacco si va verso l’impiego di Boga insieme a Hojlund e Lookman, con Ederson in panchina. In difesa, invece, Palomino sembrava ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023)si sfideranno sabato 4 marzo alle ore 18.00 in un match valido per la 25ma giornata. Arbitrerà Davide Ghersini di Genova. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite rispettivamente contro Lecce e Milan e si trovano attardati nella corsa al quarto posto che vorrebbe dire Champions League. L’, invece, non vince da cinque partite e, più in generale, solo una volta (contro la Sampdoria) nelle ultime 16 gare di campionato. All’andata finì 2-2. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare anche a, oltre al lungodegente Hateboer e a Zapata. In attacco si va verso l’impiego di Boga insieme a Hojlund e Lookman, con Ederson in panchina. In difesa, invece,sembrava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Le probabili formazioni di Inter-Lecce: Lukaku favorito su Dzeko in attacco - infoitsport : Atalanta-Udinese oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni - forumJuventus : #RomaJuve, domani ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-2 con Di Maria e Vlahovic in attacco.… - infoitsport : Fiorentina-Milan oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni - monza_news : Monza - Empoli, le probabili formazioni aggiornate: torna Di Gregorio, Palladino perde un altro protagonista e pens… -