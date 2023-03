Principesse alla moda | svelato chi è quella che spende di più

Leggi su velvetmag

(Di sabato 4 marzo 2023) Lee le regine europee sono vere icone di stile: da Charlene di Monaco a Letizia di Spagna, nessuna è immune al fascino della. Ma chidi più? Una ricerca recentemente condotta haquali sono le donne royal che investono più soldi nel loro armadio per le uscite in pubblico. Tra galà di beneficenza, eventi mondani e viaggi in giro per il mondo, lehanno un ricco guardaroba, spesso affidato alle mani di di stilisti esperti. Alcune di loro, come la regina Letizia o Kate Middleton amano riciclare i loro vestiti, riproponendoli in versioni differenti. Le due donne, inoltre, condividono anche la passione per gli accessori cheap che spesso veicolano messaggi importanti a diverse cause. AnsaOgni occasione, però, è buona per sfoggiare meravigliosi abiti e tra tutte le ...