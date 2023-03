Prime previsioni sull’uscita dei biglietti di Napoli-Milan ad inizio aprile (Di sabato 4 marzo 2023) C’è già grande attesa oggi per i biglietti di Napoli-Milan, match in programma praticamente tra un mese visto che il calendario degli anticipi e posticipi di Serie A ci propone questo big match il 2 aprile alle 20:45. Considerando l’andamento in campionato della compagine allenata da Spalletti, ma anche il grosso seguito che la squadra rossonera ha al sud, è praticamente scontato il sold out al Maradona per una sfida così sentita ed importante. A maggior ragione, se pensiamo che in quelle settimane potrebbe arrivare la certezza aritmetica del terzo scudetto. Quali sono al momento le previsioni sull’uscita dei biglietti di Napoli-Milan in programma ad inizio aprile Allo stato attuale, quali sono ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) C’è già grande attesa oggi per idi, match in programma praticamente tra un mese visto che il calendario degli anticipi e posticipi di Serie A ci propone questo big match il 2alle 20:45. Considerando l’andamento in campionato della compagine allenata da Spalletti, ma anche il grosso seguito che la squadra rossonera ha al sud, è praticamente scontato il sold out al Maradona per una sfida così sentita ed importante. A maggior ragione, se pensiamo che in quelle settimane potrebbe arrivare la certezza aritmetica del terzo scudetto. Quali sono al momento ledeidiin programma adAllo stato attuale, quali sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lclrcsnz : previsioni per le prime qualifiche di questa stagione? #BahrainGP - interrisnews : #Europa divisa in due: oltre le #Alpi ancora #freddo, al sud iniziano le prime prove tecniche di #primavera con tem… - PassioneMessina : Freddo e pioggia “aprono” il sabato messinese in attesa di #MessinaMonopoli dove le previsioni meteo sono le stesse… - Digital4_biz : L' #intelligenzaartificiale sta rivoluzionando anche il #procurement. Vedrai ha sviluppato un agente virtuale che f… - meteoredit : Che tempo ci aspetta a #Pasqua? Ecco le prime linee di tendenza, nell'articolo di @IngemiDaniele. -