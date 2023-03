Primavera Sampdoria-Atalanta | così in campo

(Di sabato 4 marzo 2023) Le formazioni ufficiali di, gara della 22ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” in programma alle ore 11 allo stadio 3 Campanili di Bogliasco (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 e sull’App Sportitalia):: Tantalocchi, Migliardi, Cecchini, Pozzato, Montevago, Porcu, Miettinen, Ivanovic, Aquino, Uberti, Di Mario. A disposizione: Gentile, Scardigno, Villa, Conti, Chilafi, Segovia, Ntanda, Straccio, Caruana, Leonardi, Savio, Lotjonen, Peretti. Allenatore: Felice Tufano.: Bertini, Muhameti, Vlahovi?, De Nipoti, Riccio, Ghezzi, Palestra, Tavanti, Colombo, Regonesi, Mendicino. A disposizione: Pardel, Bernasconi, Roaldsøy, Chiwisa, Omar, Bordiga, Stabile, Vavassori, Bevilacqua, Falleni, Cellerino. Allenatore: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #SampAtalanta #Primavera, il novantesimo stavolta sorride a #Tufano #Samp #Primavera1TIMVision - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: #SampAtalanta | KICK-OFF ?? È iniziato il match: FORZA RAGAZZI! ?? Match is underway: LET'S GO GUYS! ?? Le formazioni: http… - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: ?? ???????????????? ?? ???? #Primavera1TIM - 22ª giornata ?? @sampdoria ?? Stadio 3 Campanili - Bogliasco ? 11:00 CET ?? @tvdellosport… - tuttoatalanta : Primavera / Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali - TMWSampdoria : Sampdoria Primavera, i convocati di Tufano contro l'Atalanta -

Una perla di Leonardi a pochi minuti dalla fine permette alladi Tufano di ritrovare un successo fondamentale in chiave - salvezza al cospetto di una ...22.a giornata del campionato...Tel Aviv - Hapoel Jerusalem 18:30 ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE - PLAY OFF Inter D - Juventus D 14:30 ITALIAU19 - Atalanta U19 2 - 1 (Finale) Cesena U19 - Torino U19 0 - 0 (*) ...Tel Aviv - Hapoel Jerusalem 18:30 ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE - PLAY OFF Inter D - Juventus D 14:30 ITALIAU19 - Atalanta U19 11:00 Cesena U19 - Torino U19 13:00 Roma U19 - ...

Convocati Sampdoria Primavera per l'Atalanta: la scelta su Ivanovic Samp News 24

Sampdoria-Atalanta Primavera, Tufano interrompe la maledizione dei minuti finali: stavolta Montevago e Leonardi regalano 3 punti allo scadere ...A Montevago risponde il capitano De Nipoti: Sampdoria-Atalanta Under 19 ferma sull’1-1 dopo i primi 45 minuti La Primavera dell’Atalanta va sotto al quarto d’ora a Bogliasco con la Sampdoria, ma ...