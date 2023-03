Presidenziali Usa 2024 | Trump va all-in su “Freedom City” e auto volanti

(Di sabato 4 marzo 2023) L’ex presidente Donaldè tornato a parlare davanti alla folla nelle scorse ore, lanciando l’ambizioso piano denominato “”: 10 nuove “Città della Libertà” in cui tutto è lecito. Ma tale progetto si sposa a un altro obiettivo particolarmente a cuore del tycoon: battere la Cina nello sviluppo di. In tal senso ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaP1953 : RT @elisamariastel1: NYT: nonostante la spavalderia di Biden all'estero, meno americani sostengono l'assistenza a Kiev. Il panorama politi… - Terry19Bogard79 : RT @elisamariastel1: NYT: nonostante la spavalderia di Biden all'estero, meno americani sostengono l'assistenza a Kiev. Il panorama politi… - LNN999 : RT @elisamariastel1: NYT: nonostante la spavalderia di Biden all'estero, meno americani sostengono l'assistenza a Kiev. Il panorama politi… - Nicola23453287 : RT @elisamariastel1: NYT: nonostante la spavalderia di Biden all'estero, meno americani sostengono l'assistenza a Kiev. Il panorama politi… - DisAllineato2 : RT @elisamariastel1: NYT: nonostante la spavalderia di Biden all'estero, meno americani sostengono l'assistenza a Kiev. Il panorama politi… -

...giustamente riservano ai curdi loro rifugiati e che difficilmente cadrà prima delle... In un'intervista all'Abc, il presidenteJoe Biden dice, infatti, del piano cinese: "Se a Putin ......incrociate - ha sostenuto il giovanissimo candidato progressista Gabriel Boric alle...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...... gruppi della società civile e osservatori locali e internazionali hanno accusato l'Inec di non aver rispettato le disposizioni di legge durante lo svolgimento delle elezionie dell'...

Presidenziali Usa 2024, Trump va all-in su "Freedom City" • TAG24 Tag24

Nuove città moderne costruite da zero, auto volanti e baby bonus: sono alcune delle iniziative futuristiche proposte da Donald Trump in un video diffuso venerdì per la sua campagna presidenziale. L’ob ...Mondo Il tycoon promette un cambio radicale del tenore di vita Usa – Nuove città moderne costruite da zero e auto volanti: sono alcune delle iniziative futuristiche proposte da Donald Trump in un vide ...