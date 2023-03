Prende a bastonate una 90enne in strada, arrestato (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Una 90enne è stata presa a bastonate in strada su via Collatina, nella periferia di Roma. L'anziana è stata avvicinata da un uomo di 30 anni che, senza alcun motivo, l'ha colpita con un bastone alla testa. L'aggressore è stato subito arrestato dai poliziotti dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara. Dovrà rispondere di lesioni aggravate. L'anziana è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Non è in pericolo di vita. Leggi su agi (Di sabato 4 marzo 2023) AGI - Unaè stata presa ainsu via Collatina, nella periferia di Roma. L'anziana è stata avvicinata da un uomo di 30 anni che, senza alcun motivo, l'ha colpita con un bastone alla testa. L'aggressore è stato subitodai poliziotti dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara. Dovrà rispondere di lesioni aggravate. L'anziana è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Non è in pericolo di vita.

Prende a bastonate una 90enne in strada, arrestato

AGI - Una 90enne è stata presa a bastonate in strada su via Collatina, nella periferia di Roma. L'anziana è stata avvicinata da un uomo di 30 anni che, senza alcun motivo, l'ha colpita con un bastone alla testa. L'aggressore è stato subito arrestato dai poliziotti dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara. Dovrà rispondere di lesioni aggravate. L'anziana è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Non è in pericolo di vita.