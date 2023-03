Premier League, rimonta pazza dell’Arsenal: Arteta si salva al 97? (Di sabato 4 marzo 2023) L’Arsenal tiene lontano il Manchester City nella corsa alla Premier League grazie ad una rimonta pazzesca nel finale La 26esima giornata di Premier League ha regalato il consueto spettacolo ed emozioni. In particolare, la sfida tra Arsenal e Bournemouth potrebbe essere stata decisiva per la corsa al titolo. I Gunners erano infatti sotto 2-0 in casa, un risultato che avrebbe consentito al Manchester City di portarsi a -2. Negli ultimi 20 minuti è però arrivata una rimonta pazzesca, conclusa al 97? con il gol dalla distanza di Reiss Nelson. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) L’Arsenal tiene lontano il Manchester City nella corsa allagrazie ad unapazzesca nel finale La 26esima giornata diha regalato il consueto spettacolo ed emozioni. In particolare, la sfida tra Arsenal e Bournemouth potrebbe essere stata decisiva per la corsa al titolo. I Gunners erano infatti sotto 2-0 in casa, un risultato che avrebbe consentito al Manchester City di portarsi a -2. Negli ultimi 20 minuti è però arrivata unapazzesca, conclusa al 97? con il gol dalla distanza di Reiss Nelson. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il passaggio di consegne tra Serie A e Premier League è forse avvenuto il 13 maggio 2012? Quel pomeriggio da noi sa… - realvarriale : In Inghilterra,patria della Premier League,il governo vara un Regolatore Indipendente per garantire la sostenibilit… - whitenigerian : Goooooaaaaalllll!!! 3-0!! Sai mun chi Premier League!! - CalcioNews24 : #PremierLeague: la rimonta dell’#Arsenal - gabrieledj28 : Premier League, grazie di esistere! FIGC sempre più in basso, soltanto pagliacciate e qualità scadente ....scansat… -