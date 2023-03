Prelemi innamoratissimi | il dolce gesto di Pierpaolo | “Giulia e i suoi umori!” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 marzo 2023)sempre più uniti dopo la crisi: il dolcissimosocial diper la sua amata. Le parole dello showmandopo aver affrontato un periodo di crisi sono tornati serenamente a splendere insieme. I due ex gieffini si mostrano più uniti che mai sui social e durante la quotidianità. Entrambi negli ultimi anni hanno incantato gli italiani con i loro viaggi, anniversari grazie al puro e forte amore che ben due anni fa li ha uniti. La Casa del Grande Fratello Vip è stata perun punto di partenza, e quest’anno insieme si ritrovano al GFVip con due ruoli completamente inediti. La Salemi in ogni puntata affianca in studio il conduttore Alfonso Signorini leggendo e commentando ...