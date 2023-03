Preghiera della sera 4 Marzo 2023: “Uniscimi a Te Signore” (Di sabato 4 marzo 2023) “Uniscimi a Te Signore”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 marzo 2023) “a Te”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Ciao Bruno. Sei stato un professionista della politica, fiero di esserlo. “Sorridevi e sapevi sorridere”. Sei stato… - EnricoLetta : Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un sim… - suorconsiglia : RT @gianfranco_j: Gesù si regala un ritiro con 3 dei suoi per pregare. A un certo punto i 3 hanno paura: il volto di Gesù inizia a brillare… - Steve_the_one_ : RT @LuisaCMoon: Della sua preghiera le vittime e i familiari del #naufragioCrotone non sanno cosa farsene. Si deve solo vergognare. Mai un… - FiorellaTancre1 : RT @CiaoKarol: La 'potente' supplica a San Giuseppe Moscati contro ansie e sofferenze. Preghiera della sera di oggi, 4 marzo 2023 https://t… -