Preghiera del mattino del 4 Marzo 2023: "Rendimi Tuo discepolo" (Di sabato 4 marzo 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

