“Potevano chiudere Nembro e Alzano”, “ma ci dissero il contrario”: l’inchiesta non tocca i sindaci, ecco perché (Di sabato 4 marzo 2023) Il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani è sicuro: secondo un decreto del 23 febbraio 2020, “in caso di urgenza”, c’era la possibilità “sia a livello regionale che locale di chiudere determinate zone”. In altre parole: tutti Potevano istituire la zona rossa, osserva il pm: Governo, Regione e sindaci. Tutti Potevano, ma nessuno lo ha fatto. perché? Attorno a questa domanda ruota parte della maxi inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid in Bergamasca, che però non vede indagati i primi cittadini. Capirne il motivo è interessante. Tra le ipotesi di reato formulate nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e del governatore lombardo Attilio Fontana c’è quella di epidemia colposa aggravata. Secondo i pm, non sarebbero state adottate “misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) Il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani è sicuro: secondo un decreto del 23 febbraio 2020, “in caso di urgenza”, c’era la possibilità “sia a livello regionale che locale dideterminate zone”. In altre parole: tuttiistituire la zona rossa, osserva il pm: Governo, Regione e. Tutti, ma nessuno lo ha fatto.? Attorno a questa domanda ruota parte della maxi inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid in Bergamasca, che però non vede indagati i primi cittadini. Capirne il motivo è interessante. Tra le ipotesi di reato formulate nei confronti dell’ex premier Giuseppe Conte e del governatore lombardo Attilio Fontana c’è quella di epidemia colposa aggravata. Secondo i pm, non sarebbero state adottate “misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate ...

