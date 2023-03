Poste Italiane cerca portalettere a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste (Di sabato 4 marzo 2023) Poste Italiane ricerca a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.PosteItaliane.it , nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un ... Leggi su udine20 (Di sabato 4 marzo 2023)rida inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale dihttps://www..it , nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati daper il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un ...

