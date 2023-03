Post Napoli-Lazio | Sarri richiama la squadra | “Dobbiamo trovare continuità”

(Di sabato 4 marzo 2023) La 25° giornata di Serie A si è aperta con un big match tra, allo stadio Stadio Diego Armando Maradona: ladi Maurizio, grazie al gol di Vecino, è riuscita a frenare ildi Spalletti, capolista del Campionato, vincendo di misura. Tasto stop dunque per i partenopei, che comunque mantengono un grosso vantaggio sulle “inseguitrici“; per la, invece, 3 punti fondamentali in ottica Champions League, con i laziali che si portano a +1 sulle milanesi., l’intervista a MaurizioAl termine del match contro il, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Maurizio, tecnico della, per analizzare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazioNews_24 : Romagnoli a DAZN: «Partita spettacolare, complimenti in primis agli attaccanti» - lazialibastardi : @DAZN_IT già finito il post partita di Napoli-Lazio, figli di puttana! - ildarion_1926 : Post Partita di Napoli-Lazio online sul canale ?? ?? - insiicuri : RT @rrvdlipss: tra gemma che mette like ai post sulla partita del napoli e filippo che parla solo di libri mi vien voglia di sotterrarmi - ULTRAMICI : Napoli-Lazio 0-1 la conferenza stampa post partita di Luciano spalletti 03/03/2023 -

Spalletti Corse straordinarie della metropolitana nelpartita Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A trae Lazio, in programma venerdì 3 marzo alle ore ...Non ce l'ha fatta Giuseppe Sbrescia , giornalista e sfaffista del Comune dideceduto nelle scorse ore all' ospedale Monaldi dove era ricoverato da settimane in seguito a ...amici con diversi...Giulia Capricano, la mamma che ha perso la figlia appena nata a Villa Betania, per cause ancora da accertare, ha pubblicato unFacebook in cui chiede giustizia per la sua Camilla. Sotto accusa per la donna, ancora sconvolta per la perdita, i ritardi nell'eseguire il taglio cesareo per far nascere la piccola. "Oggi torno ...

Serie A - Spalletti post Napoli-Lazio: "Siamo stati poco pazienti e tecnicamente più 'sporchi'" Eurosport IT

NAPOLI - Spalletti lo aveva detto ... Scatenati i tifosi laziali, che sotto il post commentano felici e osannano Sarri, che ormai è diventato capo-popolo pure a Roma sponda biancoceleste.Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, Luciano Spalletti ha dichiarato a Dazn: "Abbiamo palleggiato in maniera più sporca del solito. Siamo stati ...