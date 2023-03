Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pos: parte il tavolo tecnico presso il Mef: Obiettivo è mitigare le spese fino a 30 euro - Gabriella_Genti : RT @robyw64: @ellyesse Intanto parte con 2 milioni di euro in più avuti senza pos ( obbligatorio) e scontrino. ?? - AlbertoTruffi : @ilbampo @FrancescoDeBen8 Quindi è un tuo caso personale, i conti correnti prevedono di solito un pagamento per il… - paolo_solia : RT @faustojack: @cecilia_strada Le convenzioni internazionali non indicano da nessuna parte l'Italia come unico pos nel mediterraneo, andat… - marmanyoro : RT @faustojack: @cecilia_strada Le convenzioni internazionali non indicano da nessuna parte l'Italia come unico pos nel mediterraneo, andat… -

Istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il tavolo tecnico per individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i. Lo si legge in una nota del Mef che ricorda come il tavolo sia previsto dalla legge di bilancio L'obiettivo, rileva il ministero, è mitigare le spese fino a 30 euro a carico degli esercenti di ...

Pos: parte il tavolo tecnico presso il Mef Agenzia ANSA

Istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il tavolo tecnico per individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i Pos ...Si cerca una nuova formula che consenta di ridurre a zero le commissioni a carico dei commercianti per l’uso del Pos nelle transazioni digitali sotto i 10 euro e per ridurle sotto i 30 euro ...