Pos e pagamenti bancomat | parte il tavolo tecnico presso il Mef

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma – Istituito,il Ministero dell’economia e delle finanze, ilper individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali iattraverso i Pos. Lo si legge in una nota del Mef che ricorda come ilsia previsto dalla legge di bilancio L’obiettivo, rileva il ministero, è mitigare le spese fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro, favorendo con il coordinamento del Mef il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e altri soggetti. (fonte Ansa)

Meno di un mese di tempo, soprattutto il rispetto di una promessa che è stata già tradita una volta: il taglio delle commissioni sui pagamenti con il POS. Entro il 31 marzo, come prevede una norma della legge di bilancio. Bonus POS, come potrebbe funzionare Il bonus POS sarebbe quindi un credito d'imposta da usare per compensare i costi delle transazioni elettroniche.

Via al tavolo del Mef con gli operatori, sul piatto tagliare i costi a carico degli esercenti fino a 400mila euro di fatturato.