Pontecagnano Faiano, si cerca Sara scomparsa dal 2 marzo (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa comunità di Pontecagnano Faiano vive ore di angoscia a causa della scomparsa della giovane Sara Ez Zenaydi. La ragazza si è allontanata da casa lo scorso 2 marzo con l'intento di recarsi a scuola, a Pontecagnano. In classe non ha mai messo piede, così è partita la denuncia dei suoi familiari. anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe lanzara, ha utilizzato il suo profilo Facebook per lanciare un appello affinché tutti diano una mano nella ricerca della ragazza. "Invitiamo chiunque ne abbia notizie ad avvertire immediatamente le Forze dell'Ordine, con cui anche noi siamo in contatto per seguire le ricerche, con la speranza che si concludano presto e nel migliore dei modi – ha scritto ...

