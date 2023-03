Poliziotto morto | Conestà Mosap | «Profondo cordoglio per collega eroe»

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 4 marzo 2023) «Non ci sono parole per definire l’immensa tragedia che ha colpito la famiglia della Polizia di Stato. IlDomenico Zorzino, in forza al Reparto Prevenzione Crimine di Padova, ha perso la vita nel tentativo di salvare un uomo di 70 anni che stava affogando. Purtroppo entrambi non ce l’hanno fatta. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi, giunga la vicinanza del». Lo dice Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Oggi è il giorno del dolore. Domenico è stato un. Era libero dal servizio ma accortosi di un uomo in pericolo, non ha esitato un solo istante e si è tuffato per provare a salvarlo. Piangiamo un grande, coraggioso e con un cuore enorme». L'articolo proviene da Forze Armate ...