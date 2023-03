Poliziotto-eroe si tuffa nel fiume per salvare anziano: morti entrambi (Di sabato 4 marzo 2023) Il Poliziotto, Domenico Zorzino, si è tuffato nel fiume dopo aver visto che la macchina di Valerio Buoso, un pensionato, era finita nel fiume Gorzone. entrambi hanno perso la vita Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Il, Domenico Zorzino, si èto neldopo aver visto che la macchina di Valerio Buoso, un pensionato, era finita nelGorzone.hanno perso la vita

