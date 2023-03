Politano commenta la sconfitta | “Non si riesce sempre a vincere”

Quando qualcuno parla sempre di te,quello che tu dici dalla mattina alla sera sempre è ... Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; ATTACCANTI: Osimhen, Kvaratskhelia,, ...per primo Sono 24 i convocati di Luciano Spalletti in vista della sfida che questa sera ... Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; ATTACCANTI: Osimhen, Kvaratskhelia,, ...per primo Napoli - Lazio (venerdì 3 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su ... Zielinski e Lozano partono in vantaggio nei ballottaggi con Elmas e. Dall'altra parte ...

Politano: "Non si riesce sempre a vincere. Ma è il nostro spirito che ..."

La Lazio ha battuto il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona grazie a una rete di Matías Vecino al 67esimo. Una traversa di Osimhen al 79esimo e un incrocio dei pali di Milinkovic-Savic al 91esimo ...Matteo Politano, esterno del Napoli, ha commentato la sconfitta contro la Lazio su Instagram: "Non si riesce sempre a vincere. Ma è il nostro spirito che ci ha portato così in alto. E quello non è man ...