Pole-Verstappen, Leclerc 3° e Sainz 4°. Ma c'è un doppio mistero-Ferrari (Di sabato 4 marzo 2023) Riparte la Formula 1. E il primo verdetto, che arriva dalle qualifiche del Gp del Bahrain, dice ancora Red Bull. Pole position per Max Verstappen, davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, staccato di appena 138 millesimi. Le Red Bull si confermano come le auto da inseguire. Le Ferrari subito dietro, in seconda fila: terzo Charles Leclerc e quarto Carlos Sainz. La rossa sembra molto competitiva: Leclerc prende 292 millesimi e Sainz 446 millesimi da Verstappen. Quindi Fernando Alonso, quinto con la Aston Martin: l'asturiano conferma le impressioni della vigilia, dimostrando di avere a disposizione un'auto assolutamente competitiva. Sesta e settima piazza per le Mercedes, in evidente difficoltà: George Russell precede Lewis Hamilton. Ottava piazza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Riparte la Formula 1. E il primo verdetto, che arriva dalle qualifiche del Gp del Bahrain, dice ancora Red Bull.position per Max, davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, staccato di appena 138 millesimi. Le Red Bull si confermano come le auto da inseguire. Lesubito dietro, in seconda fila: terzo Charlese quarto Carlos. La rossa sembra molto competitiva:prende 292 millesimi e446 millesimi da. Quindi Fernando Alonso, quinto con la Aston Martin: l'asturiano conferma le impressioni della vigilia, dimostrando di avere a disposizione un'auto assolutamente competitiva. Sesta e settima piazza per le Mercedes, in evidente difficoltà: George Russell precede Lewis Hamilton. Ottava piazza ...

