Pole position Verstappen in Bahrain, Ferrari in seconda fila (Di sabato 4 marzo 2023) MANAMA (Bahrain) (ITALPRESS) – Max Verstappen scatterà davanti a tutti sul circuito di Sakhir nel Gran Premio del Bahrain che aprirà domani il Mondiale 2023 di Formula Uno. Nella prima qualifica stagionale il pilota olandese della Red Bull, vincitore degli ultimi due campionati, ferma il cronometro a 1’29?708, centrando la 21esima Pole position della carriera. Domani, al suo fianco in prima fila, ci sarà il compagno di squadra Sergio Perez, più lento di 138 millesimi. seconda fila tutta Rossa con le Ferrari di Charles Leclerc (+0?292) e Carlos Sainz (+0?446). Quinta posizione per la Aston Martin di Fernando Alonso (+0?628), quindi le Mercedes di George Russell (+0?632) e Lewis Hamilton (+0?676), che precedono l’altra Aston Martin in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 marzo 2023) MANAMA () (ITALPRESS) – Maxscatterà davanti a tutti sul circuito di Sakhir nel Gran Premio delche aprirà domani il Mondiale 2023 di Formula Uno. Nella prima qualifica stagionale il pilota olandese della Red Bull, vincitore degli ultimi due campionati, ferma il cronometro a 1’29?708, centrando la 21esimadella carriera. Domani, al suo fianco in prima, ci sarà il compagno di squadra Sergio Perez, più lento di 138 millesimi.tutta Rossa con ledi Charles Leclerc (+0?292) e Carlos Sainz (+0?446). Quinta posizione per la Aston Martin di Fernando Alonso (+0?628), quindi le Mercedes di George Russell (+0?632) e Lewis Hamilton (+0?676), che precedono l’altra Aston Martin in ...

