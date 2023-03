Pole position Verstappen in Bahrain | Ferrari in seconda fila

(Di sabato 4 marzo 2023) MANAMA () (ITALPRESS) – Maxscatterà davanti a tutti sul circuito di Sakhir nel Gran Premio delche aprirà domani il Mondiale 2023 di Formula Uno. Nella prima qualifica stagionale il pilota olandese della Red Bull, vincitore degli ultimi due campionati, ferma il cronometro a 1'29?708, centrando la 21esimadella carriera. Domani, al suo fianco in prima, ci sarà il compagno di squadra Sergio Perez, più lento di 138 millesimi.tutta Rossa con ledi Charles Leclerc (+0?292) e Carlos Sainz (+0?446). Quinta posizione per la Aston Martin di Fernando Alonso (+0?628), quindi le Mercedes di George Russell (+0?632) e Lewis Hamilton (+0?676), che precedono l'altra Aston Martin in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Val_official_ : Pole position per #Verstappen! Prima fila tutta Red bull, seconda fila tutta Ferrari. Leclerc non ha effettuato il… - Robbetta : RT @rtl1025: ??? Max #Verstappen con la #RedBull ha conquistato la pole position del #BarhainGP, gara che inaugura il mondiale 2023 di #Form… - milanomagazine : Dopo una lunga attesa, torna il campionato di Formula 1. Sul circuito del Bahrain a conquistare la prima pole posit… - Tele_Nicosia : MANAMA (BAHRAIN) (ITALPRESS) - Max Verstappen scatterà davanti a tutti sul circuito di Sakhir nel Gran Premio del B… - RikiClob : @giroveloce Vasseur ha gia fatto capire che fanculo le 15 pole position bisogna vincere alla domenica -

Laa Versappen 2023 - 03 - 04 17:19:08 Laa Versappen Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato ladel gp del Barhain, gara che inaugura il mondiale 2023 di formula 1. Il campione del mondo precede il compagni di squadra Perez, terzo e quarto tempo per le Ferrari con Charles Leclerc e ...SAKHIR - Max Verstappen conquista ladel GP del Bahrain , primo appuntamento del mondiale 2023 di F1 . Il campione iridato in carica firma il miglior tempo in 1:29.708, precedendo di oltre un decimo il compagno Sergio Perez,...Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato ladel gp del Barhain, gara che inaugura il mondiale 2023 di formula 1. Il campione del mondo precede il compagni di squadra Perez, terzo e quarto tempo per le Ferrari con Charles Leclerc e ...

Qualifica Gp Bahrain 2023: Max Verstappen, campione del mondo in carica, conquista la Pole Position del primo gran premio della stagione.FORMULA 1 - Red Bull in cattedra come da pronostico nelle prime qualifiche della stagione: prima fila con Verstappen in pole position davanti a Perez nel GP del ...