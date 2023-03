Plastino: «Inter, con il Porto difficile! Inzaghi? Non capisco una cosa di lui» (Di sabato 4 marzo 2023) L’Inter domenica alle ore 18 sfiderà il Lecce a San Siro nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A (vedi ultime). Plastino, Intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, si concentra soprattutto sul ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto DIFFICOLTÀ – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata alla reazione contro il Lecce a San Siro anche in vista della sfida di Champions League con il Porto. Secondo Michele Plastino, c’è solo una cosa da ricordare: «Non è questione di primi o ultimi minuti, c’è troppa sfiducia tra i tifosi Interisti. Con il Porto è una partita difficile, al di là di quando o se subirà gol. Questa è la realtà ed è solo questa la ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) L’domenica alle ore 18 sfiderà il Lecce a San Siro nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A (vedi ultime).venuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, si concentra soprattutto sul ritorno degli ottavi di Champions League con ilDIFFICOLTÀ – L’di Simoneè chiamata alla reazione contro il Lecce a San Siro anche in vista della sfida di Champions League con il. Secondo Michele, c’è solo unada ricordare: «Non è questione di primi o ultimi minuti, c’è troppa sfiducia tra i tifosiisti. Con ilè una partita difficile, al di là di quando o se subirà gol. Questa è la realtà ed è solo questa la ...

