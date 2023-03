Pisa-Palermo: le formazioni ufficiali (Di sabato 4 marzo 2023) Queste le formazioni ufficiali della gara Pisa-Palermo, valevole per la 28a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00. Pisa: 1 Andrade, 4 Caracciolo (cap.), 8 Marin, 9 Gliozzi, 10 Torregrossa,15 Tourè, 18 Mastinu, 19 Esteves, 20 Beruatto, 32 Moreo, 93 Barba. A disposizione: 22 Livieri, 6 Hermansson, 16 Nagy, 17 Sibilli, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 26 Masucci, 27 Tramoni, 30 De Vitis, 33 Calabresi, 44 Rus, 80 Morutan. Allenatore: D’Angelo. Palermo: 22 Pigliacelli, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 25 Buttaro, 30 Valente, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini. Arbitro: Pezzuto ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 marzo 2023) Queste leufficiali della gara, valevole per la 28a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.: 1 Andrade, 4 Caracciolo (cap.), 8 Marin, 9 Gliozzi, 10 Torregrossa,15 Tourè, 18 Mastinu, 19 Esteves, 20 Beruatto, 32 Moreo, 93 Barba. A disposizione: 22 Livieri, 6 Hermansson, 16 Nagy, 17 Sibilli, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 26 Masucci, 27 Tramoni, 30 De Vitis, 33 Calabresi, 44 Rus, 80 Morutan. Allenatore: D’Angelo.: 22 Pigliacelli, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 25 Buttaro, 30 Valente, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini. Arbitro: Pezzuto ...

