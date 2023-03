(Di sabato 4 marzo 2023) Chissà quali e quanti pianeti si sono allineati per far sì chee lasi ritrovassero uno di fronte all’altra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimosTwittt : RT @cmdotcom: #Pioli e il ricordo di #Astori sulla pelle: dal lutto della #Fiorentina è emerso il tecnico che ha fatto trionfare il #Milan… - sportli26181512 : Pioli e il ricordo di Astori sulla pelle: dal lutto della Fiorentina è emerso il tecnico che ha fatto trionfare il… - cmdotcom : #Pioli e il ricordo di #Astori sulla pelle: dal lutto della #Fiorentina è emerso il tecnico che ha fatto trionfare… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Il CorSport riporta il ricordo di Pioli: 'Astori sempre con me' - sportli26181512 : Il CorSport riporta il ricordo di Pioli: 'Astori sempre con me': Il Corriere dello Sport presenta così la partita d… -

Questa sera si giocherà Fiorentina - Milan in suo. Stefano, suo ex tecnico, lo ha ricordato così ieri in conferenza stampa: "Davide sorriderà sicuramente. Per me è sempre speciale la ...Davide Astori, capitano per sempre Ildi Davide è anche affidato a Giorgio Porrà che ... Tra le testimonianze, quelle dei colleghi e amici di Davide " da Chiellini a Buffon , daad ...Primo tra tutti quello di cancellare il, malinconico, del precedente viaggio che coincise con la sconfitta dinanzi a Italiano, uno che persino con lo Spezia rese la vita amara ae al ...

Fiorentina-Milan, Pioli: "Concentrati sul campionato, gara speciale in ... Footballnews24.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Corriere dello Sport presenta così la partita di questa sera tra Fiorentina e Milan che si giocherà nel giorno di un anniversario emozionante e ...