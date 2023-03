Pier Silvio Berlusconi cancella la replica del Grande Fratello Vip: «Troppe parolacce» (Di sabato 4 marzo 2023) Salta la replica del Grande Fratello Vip, prevista oggi 3 marzo su La5, dopo una «sfuriata» di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Lo rivela un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano che riferisce di un clima di tensione elevato negli uffici dell’azienda dopo che Berlusconi ha visionato la puntata andata in onda giovedì 2 marzo. E la causa sarebbe l’eccesso di volgarità del girato. «Troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni», scrive Il Fatto, che parla anche di una serie di richiami alla produzione che l’ad avrebbe fatto nelle scorse settimane. A suo avviso, tutto questo è una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. E l’ultima puntata non ha soddisfatto le sue ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) Salta ladelVip, prevista oggi 3 marzo su La5, dopo una «sfuriata» di, amministratore delegato di Mediaset. Lo rivela un’indiscrezione de Il Fatto Quotidiano che riferisce di un clima di tensione elevato negli uffici dell’azienda dopo cheha visionato la puntata andata in onda giovedì 2 marzo. E la causa sarebbe l’eccesso di volgarità del girato. «, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni», scrive Il Fatto, che parla anche di una serie di richiami alla produzione che l’ad avrebbe fatto nelle scorse settimane. A suo avviso, tutto questo è una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. E l’ultima puntata non ha soddisfatto le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Fq Magazine, Pier Silvio Berlusconi, dopo una sfuriata, avrebbe deciso di non mandare in onda la replica de… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - Herman_Dannan : RT @pitti_20_tipi: @GrandeFratello Sono d'accordo con Pier Silvio che questo GF è spesso volgare e con persone maleducate che non vengono m… - NLutto : Ma che scene sono queste? ma Pier Silvio che si scandalizza per delle parolacce quando trasmette sta roba? Spero pe… -