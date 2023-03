Piedimonte San Germano Ai domiciliari | scoperta con hashish e marijuana in camera da letto 24enne trasferita a Rebibbia dai Carabinieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TG24info : Piedimonte San Germano – #Droga nascosta in camera da letto, dai | - Lazio_TV : PIEDIMONTE SAN GERMANO: PRESENTATO IL PROGETTO “CINQUANT’ANNI DI FIAT” -

... in aggiunta al capoluogo: Aci Sant'Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo,Etneo, Riposto,Cono,...... in aggiunta al capoluogo: Aci Sant'Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo,Etneo, Riposto,Cono,...... PATERNO' Pedara + Nicolosi Piazza Don Bosco, PEDARAEtneo Locali Museo Della Vite - Via Mazzini Ramacca Piazza Umberto Randazzo Piazza Municipio, 9 Riposto Corso Italia, 83Giovanni ...

Piedimonte San Germano – Droga nascosta in camera da letto, dai ... TG24.info

Solo nel tardo pomeriggio la comunicazione agli operai. Le forniture non ci sono. Tre blocchi e due sole giornate lavorative per quest'altra settimana corta ...La sesta giornata di ritorno del “Girone A”, segna un sonora sconfitta per la capolista Borussia Porcmund sul terreno della Virtus Scauri, per 4 a 1. Una batosta per la formazione campana che permette ...